Грядет дефолт России: в Morgan Stanley озвучили дату, когда это случится

Дефолт России может наступить уже 15 апреля, ожидает американский финконгломерат Morgan Stanley. Именно тогда заканчивается 30-дневный льготный период по долларовым бондам 2023 года.

Шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг, уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи. На это все повлияла война с Украиной, которую развернула РФ, пишет Bloomberg.

По словам Саймона Уэвера, глобального руководителя Мorgan Stanley по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков, дефолт может наступить 15 апреля.

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"Возможность значительных дальнейших продаж окажет дополнительное понижательное давление на цены. Мы видим очень мало стимулов для любого инвестора вкладывать средства в российские суверенные облигации на данный момент", – сказал Уэвер.

О приближающемся дефолте России ранее заявил финансовый аналитик Эрик Найман. Он напомнил, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг страны с "B3" до "Ca", а это предпоследняя ступень. Ниже находятся только Ливан и Венесуэла.

"Минфин РФ и многие заемщики готовы погашать и обслуживать госдолг, но фактическая реализация якобы будет зависеть от санкций. По факту выглядит так – россияне перечисляют рубли на спецсчета для выплат по долгам и предлагают кредиторам забрать эти рубля. Вот только кредиторы не соглашаются и наступает технический дефолт", – написал Эрик Найман в своем Facebook 7 марта.

Напомним, 7 марта состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они проходили в Беловежской Пуще. Продолжались переговоры почти четыре часа. Как отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России курс доллара взлетел до 140 рублей за доллар на бирже. Это произошло на фоне новостей о возможном введении нефтяного эмбарго. Вместе с тем правительство РФ запретила возвращать долги США, ЕС и другим странам, которые ввели против них санкции, в валюте. Без возможности погашать долги в России будет объявлен дефолт.

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