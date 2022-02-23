Пообещали подставить плечо: Зеленский провел встречу с представителям крупного бизнеса

Глава украинского государства Владимир Зеленский в среду, 23 февраля, провел встречу с представителями бизнеса. На ней обсуждали возможность взаимодействия бизнеса и власти в условиях возможного вторжения России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии журналистам. Он подчеркнул, что бизнесмены заявили, что "готовы подставить плечо", передает "Суспільне".

Никифоров добавил, что от власти на встрече присутствовало руководство Офиса президента и представители силовых ведомств. По его словам, "бизнесмены услышали, что и в каких сценариях будет делать государство".

"Встреча была результативной, услышали друг друга, и государство выразило поддержку предпринимателям, и они выразили поддержку государству и готовы подставить свое плечо. Никакой конкретики пока не могу сказать", – рассказал он.

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Зеленский, со своей стороны, призвал бизнесменов оставаться в Украине и пообещал искать дипломатические пути для решения ситуации.

Сергей Тигипко по итогам встречи отметил, что ее участники поддержали президента и пообещали "консолидированно работать на Украину". "Был разговор о стимулировании бизнеса, все понимают, что ситуация беспрецедентная, и должны быть шаги по поддержанию экономики", – сказал он.

Напомним: украинские предприниматели на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину объединяются для поддержки армии. Бизнес активно жертвует средства благотворительному фонду "Повернись живим". Некоторые благотворительные взносы составляют 5 млн грн. Предприниматели уверены, что их акция поможет объединению страны. Кто присоединился к проекту – читайте в материале.

Ранее Зеленский объявил о запуске в Украине программы экономического патриотизма. Налоговые каникулы в стране предполагают уменьшение налогов для бизнеса и сокращение количества проверок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что признают террористические организации "ЛНР" и "ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей. Это означает потенциальный захват по существу 3/4 Донбасса, которые сегодня остаются под контролем Украины и защищаются ВСУ. Позже в Кремле заявили, что демаркация границ – это забота Донецка и Луганска.