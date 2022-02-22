Зеленский объявил налоговые каникулы в Украине: снизят НДС на топливо и уменьшат нагрузку на бизнес

Президент Владимир Зеленский объявил о запуске в Украине программы экономического патриотизма. Налоговые каникулы в стране предполагают уменьшение налогов для бизнеса и сокращение количества проверок.

Об этом президент сказал во вторник, 22 февраля, в своем новом обращении к гражданам Украины. Он сообщил, что также будет снижен НДС (налог на добавленную стоимость) на топливо – бензин и дизель, поэтому цены на заправках уменьшатся.

Все эти шаги будут стимулом для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, пояснил президент.

"Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что программа экономического патриотизма должна стимулировать локализацию производства в Украине.

"Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать для финансирования армии", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что в этом же обращении Зеленский объявил о начале призыва резервистов в особый период. При этом он отметил, что потребности в общей мобилизации сейчас нет.

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