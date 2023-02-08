Почему в Украине могут светить фонари на улицах во время отключений света: ответ эксперта

Украинцы жалуются на то, что во время отключений электроэнергии, когда свет выключают в квартирах, на безлюдных улицах очень часто светят фонари. Однако здесь все зависит от конфигурации сети и даже если бы они не светились, на подачу электроэнергии для квартир вряд ли хватило мощностей.

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Об этом рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин. "Это очень часто работает не так, что мы фонари выключили и подключили дом. Поэтому в каждом конкретном случае надо смотреть, что, возможно, здесь свет должен быть для безопасности включен, но если выключим, это все равно позволит что-то дополнительно подключить. Потому что, например, они подключены к другим трансформаторам и разным подстанциям", – объясняет он.

Также где-то могут быть аварийные проблемы. Например, из-за выключения света какие-либо выключатели могут не сработать.

"Был сигнал отключения, но они из-за подмерзания или еще чего-то физически не выключились. Как правило, это можно решить, позвонив в "Горсвет". Сказать: "У нас там светят фонари". После этого, вероятно, им нужно будет приехать и вручную поработать над этим. То есть в большинстве случаев это связано именно с этим, а не с тем, что мы там хотим сжечь больше электроэнергии, а не кого подключить", – добавил Литвин.

В такой ситуации все зависит от баланса. Например, многоэтажное здание может потреблять 100 кВт, например, а улица в целом условна 1 кВт – в 100 раз меньше, подчеркнул эксперт. Соответственно, на общий баланс и возможность подсоединить кого-то это не может повлиять.

"В большинстве случаев предположительно это связано с тем, что что-то технически вышло из строя, а этого просто не зафиксировали. Поэтому нужно сообщить, чтобы они вызвали исправившую рембригаду", – подытожил специалист.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что 8 февраля 2023 планируется соблюдение графиков плановых отключений света в Украине. В течение одного дня со следующих двух недель каждая область получит полный день потребления электроэнергии без ограничений.

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