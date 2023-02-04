Литвин: нужно ли выключать зарядки при выключении света, что "съедает" больше энергии и почему не выключают фонари на улице. Интервью

Наиболее мощные приборы следует выключать из розеток во время отключений электроэнергии, так как при включении они могут загореться. Некоторая техника, например бойлеры и энергообогреватели, "съедают" много энергии в режиме ожидания, поэтому их можно выключать для экономии.

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Об этом рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин. Эксперт рассказал, могут ли принести большую пользу LED-лампы от государства.

– В ДТЭК в очередной раз предупреждают о том, что нужно выключать приборы из розеток. Могут ли вспыхнуть приборы?

– Да, могут сгореть. Смысл в чем? Когда у вас выключают свет и включены мощные приборы, например электробойлеры, стиральные машины, электрообогреватели, то в момент включения идет большой ток. Это может привести, во-первых, к тому, что в трансформаторной подстанции что-нибудь может сгореть. И за счет того, что там где-то горело, здесь начинает что-то выключаться, где-то пропала одна фаза и две осталось, или еще какие-то перекосы происходят, то у вас может быть опасное напряжение на розетке. Поэтому желательно это делать (выключать устройства. – Ред.).

Опять-таки, это можно сделать либо в ручную, либо есть специальные реле, которые включаются в какой-то заданный интервал времени. Условно говоря, когда включили свет оно еще минут 5 подождало, чтобы все стабилизировалось, напряжение не скачет, а потом уже подключает ваши приборы. Так что, в принципе, тоже имеет место быть. И второй момент, что в целом для электросети, если постепенно будут включаться потребители, это увеличивает срок ее службы, уменьшает вероятность возникновения аварий.

– Государство начало раздавать украинцам новые LED-лампочки взамен старым. Даст ли это большую пользу?

– Я, если честно, не сильно верю, что оно может на что-то действительно повлиять, потому что у многих такие лампочки уже давно были чисто для экономии. И большинство народа это уже сделало, ну и сейчас при таком потреблении и мощности это не основное. Основные – это такие приборы типа бойлеров и т.д. На мой взгляд, то в разы более действенной мерой было бы каким-то образом стимулировать, чтобы люди, которые живут, по крайней мере, в домах, где есть горячее водоснабжение, подразумевается централизованное, отключили электробойлеры и стали пользоваться этим горячим водоснабжением из сети. Глобально по стране это было бы, пожалуй, более интересно. По лампам, я не уверен, что потраченные на это усилия и средства столь эффективны будут.

– Какие устройства забирают больше всего электроэнергии в режиме ожидания? Может ли много "съедать", например, телевизор?

– Для телевизора есть режим ожидания, но все более или менее современные телевизоры – это совсем копейки, то есть очень низкая мощность. Они все идут как для европейского рынка, а насколько мне известно, в Европе более 10 лет был принят специальный закон, который говорит о том, что потребление в режиме ожидания должно быть, например, не более 2-5 Ватт. Это, так скажем, меньше, чем светодиодная лампочка – совсем немножко и в общем сильно на потребление не влияет. То есть самые большие потребители по квартирам – бойлеры, электроотопление, плиты, микроволновки.

– Многие пытаются выяснить, "едят" ли энергию зарядки, когда они включены в розетку? Я так понимаю, это тоже минимальное потребление или нет?

– Если у вас действительно нормальная зарядка, то да. То есть по зарядкам я бы сказал, что здесь вопрос больше не в том, что они съедают энергию, а вопрос в том, что если они какие-то некачественные, то как раз в момент этого включения света устройства могут загореться.

Опять-таки, это вопрос не в том, что мы сэкономим, а в том, что условно говоря, если все выключаем и не будет телевизор, компьютер, ноутбук, телефонные зарядки потреблять в режиме ожидания, то мы сэкономим 50 Ватт суммарно, а может даже еще меньше. А, например, выключим бойлер и это сразу 1,5-2 тыс. Ватт. Но их извлечение в первую очередь это не для экономии, а для безопасности. Чтобы не было так, что при включении какой-то компонент был неправильный или перегорел и что-то загорелось.

– Теперь больше об отоплении. По интернету "гуляет" очень много лайфхаков об утеплении. Один из таких – способ обогрева со свечами и горшками для цветов. Это вообще что и действует ли способ?

– Это для людей, пропустивших физику в школе. У нас, условно говоря, свеча имеет определенное количество парафина. То есть парафин имеет ограниченное количество энергии, которая в нем заложена. К примеру, 100 Ватт или меньше, в зависимости от свечи. То есть, чтобы обогреть комнату нужно в разы, а иногда в десятки раз больше энергии. Соответственно, от того, под горшок вы ее сдвинете или просто у вас эта свеча сгорит, на баланс не повлияет.

Возможно, для жарких стран, когда на улице -15 °C и им очень холодно, поставим свечу и где-то на 0,5 °C подогреем. Вот это как-то на баланс повлияет. А для нас, для наших широт и нашей зимы, скажем так, это желание поверить в сказки.

– Украинцы жалуются на то, что выключают электроэнергию в квартирах, но иногда светят фонари в тех местах или улицах, где безлюдно. Как это объяснить?

– Здесь все зависит от конфигурации сети. И это очень часто не работает так, что мы фонари выключили и подключили дом. Поэтому в конкретном случае нужно смотреть, что, возможно, здесь оно должно быть для безопасности включено, но если выключим, это все равно позволить что-то дополнительно подключить. Потому что, например, они подключены к совсем другим трансформаторам и разным подстанциям.

Я понимаю, что могут быть какие-то аварийные вещи. Например, из-за выключения света какие-либо выключатели и они могут, например, не сработать. Есть сигнал отключения, но они из-за подмерзания или еще чего-то физически не выключились. Соответственно, как правило, это можно решить звонком в "Міськсвітло". Сказать: "У нас там светят фонари". После этого, вероятно, им придется приехать и вручную поработать над этим. То есть в большинстве случаев это с этим связано, а не с тем, что мы там хотим сжечь больше этого, а не хотим кого-то подключить.

Опять-таки, здесь все в балансе. Многоэтажное здание может потреблять 100 кВт, например, а улица в целом условных 1 кВт – в 100 раз меньше. И, соответственно, на общий баланс и возможность подсоединить кого-то это не может повлиять. В большинстве случаев здесь скорее всего это связано с тем, что что-то технически вышло из строя, а этого просто не смогли зафиксировать. Поэтому нужно сообщить, чтобы они вызвали рембригаду, которая это поправит.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощностей – в аварийный ремонт было выведено 2 блока на электростанциях, а покрыть удается всего 80% потребностей. В связи с этим 2 февраля всем облэнерго страны были доказаны лимиты потребления электричества.

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