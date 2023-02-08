Держимся в графиках: в YASNO рассказали об отключении света в среду

8 февраля 2023 года планируется соблюдение графиков плановых отключений света по Украине. В течение одного дня со следующих двух недель каждая область получит полный день потребления электроэнергии без ограничений.

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Об этом сообщил генеральний директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook. Он сообщил об ограничениях потребления в некоторых областях.

"Держимся в графиках отключений. Ограничения на завтра: Киев: 1193 МВт в день и 768 МВт ночью, Днепропетровская область: 1479 МВт днем и 1418 МВт ночью", – пишет Коваленко.

Кроме того, генеральний директор YASNO сообщил о новом механизме контроля реального потребления от Укрэнерго. Так, в течении следующих 14 дней в каждой из областей будет день, когда электричество будет дано без ограничений.

Данное исследование позволит оценить реальные объемы электроэнергии, которые действительно нужны для полноценного нормального потребления электроэнергии всеми пользователями в области.

"Последний год безусловно повлиял на характер нашего использования электроэнергии. Во-первых, значительное количество украинцев уехало за границу или изменило место жительства. Во-вторых, предприятия и бизнесы изменили условия своей работы или переехали", ––заявил Коваленко.

Предварительно известно, что дата полного отсутствия отключений света в Киеве – 17 февраля, на Днепропетровщине – 16 февраля, а на Донеччине – 8 февраля.

Как отметил Коваленко, Укрэнерго уже предпринимало попытку проведения подобного исследования, однако в связи с серьезным дефицитом электроэнергии оно было отменено.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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