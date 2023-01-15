Отключения света украинцам ужесточили: какие графики действуют 15 января

После 12-го массированного удара России по критической инфраструктуре 15 января в Украине сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Сложная ситуация возникла на Харьковщине и Львовщине. В ряде регионов введены аварийные отключения, в том числе в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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"Целью атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине. К сожалению, есть попадание в 5 областях: Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской", – сообщили в "Укрэнерго".

Какова ситуация в регионах

Киев и Киевская область. В регионе – экстренные отключения. Ранее составленные графики не действуют, предупредили в ДТЭК.

Отключения применяются в связи с общим дефитциом электроэнергии. При этом благодаря эффективной работе ПВО в Киеве 14 января недопущено поражение объектов критической инфраструктуры, сообщал начальник КМВА Сергей Попко.

Днепропетровская область. На Днепропетровщине также действуют экстренные отключения света. Этот шаг необходим, чтобы избежать массовых аварий в энергосистеме из-за перегрузки.

Одесская область. По данным ДТЭК, в регионе также ввели экстренные отключения. "Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", – сообщили в облэнерго.

Полтавская область. "На 15 января НЭК "Укрэнерго" доказало лимит по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 7:00 – 358 МВт и с 7:00 до 24:00 – 430 МВт. Для сравнения 15 января 2022 г. максимальная мощность составляла 812 МВт", – говорится в сообщении "Полтаваоблэнерго".

При этом в регионе планируют применять ужесточенный график почасового отключения электроэнергии. Две очереди будут отключаться одновременно.

Львовская область. В регионе возможны аварийные отключения из-за повреждений объектов инфраструктуры. Одновременно с этим энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений

Запорожская область. В регионе продолжаются стабилизационные отключения. Их применение началось в в 00:00 с третьей очереди, сообщили в облэнерго. "Если ситуация в энергосистеме изменится и потребует внедрения дополнительно аварийных или экстренных стабилизационных отключений", – уточнили в компании.

Пока ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди составляет 3 часа с возможной небольшой задержкой на доезд специалистов к оборудованию. Возможна задержка и в случае объявления воздушной тревоги.

Ивано-Франковская область. "На 9:00 энергетикам удается соблюдать лимиты, доказанные диспетчером НЭК "Укрэнерго", не нарушая графики. Отклонение пока есть только в положительную сторону – пока потребление в области не выросло, удается подавать электроэнергию на более длительный срок", – сообщают в "Прикарпатьеоблэнерго".

Однако ситуация в энергосистеме страны остается сложной. Но если нагрузка не будет расти в течение дня, в регионе возможно удастся и дальше подавать электроэнергию подольше.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 января страна-агрессор Россия нанесла удары по Киеву и области. После этого оккупанты продолжили атаковать Украину. В Днепре российская ракета прилетела в многоэтажку, пять человек погибли, продолжается разбор завалов. В Харьковской и Львовской области были зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры.

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