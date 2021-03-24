Отказ Украины остановить импорт тока с Белорусской АЭС будет означать разворот в сторону России, – нардеп

Если президент Владимир Зеленский не отреагирует на призыв Литвы прекратить импорт тока с Белорусской АЭС, это будет значить что украинская власть отказывается от стратегического партнерства в Европе в пользу сближения со страной-агрессором Российской Федерацией.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"А если мы адекватно не отреагируем на призыв президента Литвы, то это будет означать, что Украина все-таки несмотря на свои лозунги и несмотря на лозунги руководителей страны все же разворачивает свой корабль в сторону Российской Федерации, а не в сторону Европы и не в сторону наших стратегических партнеров, как Литвы", – заявила она в эфире телеканала "Украина 24".

Она подчеркнула, что интеграция Украины в Европейский союз несовместима с закупками тока в России, в том числе с построенной силами РФ атомной электростанции в Беларуси.

"Мы должны, если рассчитываем на своих друзей и если планируем действительно интегрироваться в Европейский Союз, то отказаться от этих поставок электроэнергии из российской белорусской АЭС и из России непосредственно", – добавила нардеп.

Она также подчеркнула, что правительство и депутаты монобольшинства под давлением лоббистов российского тока не спешат исправить свою ошибку и запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Как сообщалось ранее, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.