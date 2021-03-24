Відмова України зупинити імпорт струму з Білоруської АЕС означатиме розворот в бік Росії, – нардеп

Якщо президент Володимир Зеленський не відреагує на заклик Литви припинити імпорт струму з Білоруської АЕС, це буде означали що українська влада відмовляється від стратегічного партнерства в Європі на користь зближення з країною-агресором Російською Федерацією.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"А якщо ми адекватно не зреагуємо на заклик президента Литви, то це буде означати, що Україна все-таки попри свої гасла і попри гасла очільників країни все-таки розвертає свій корабель в бік Російської Федерації, а не в бік Європи і не в бік наших стратегічних партнерів, як Литви", – заявила вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона наголосила, що інтеграція України до Європейського союзу несумісна з закупівлями струму у Росії в тому числі із збудованої силами РФ атомної електростанції в Білорусі.

"Ми повинні, якщо розраховуємо на своїх друзів і якщо плануємо дійсно інтегруватися в Європейський Союз, то відмовитися від цих поставок електроенергії з російської білоруської АЕС і з Росії безпосередньо", – додала нардеп.

Вона також наголосила, що уряд і депутати монобільшості під тиском лобістів російського струму не поспішають виправити свою помилку і заборонити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

Як повідомлялося раніше, 18 березня Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.