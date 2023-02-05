НКРЭКУ может стимулировать развитие зеленой энергетики после финансовой стабилизации Гарпока – инвесторы

Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам должна обеспечить финансовую стабильность ГП "Гарантированный покупатель", чтобы была решена проблема ранее накопленных долгов и в развитие отрасли возобновились инвестиции.

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Об этом написал глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

Он подчеркнул, что проблема долгов и текущих выплат за зеленую электроэнергию нуждается в немедленном решении.

"Необходимо обеспечить финансовую стабильность Гарантированного покупателя через установление обоснованного тарифа на передачу э/э НЭК "Укрэнерго", – заявил Гелетуха.

Также он отметил, что существующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии не заинтересуют инвесторов вкладывать средства в строительство новых электростанций, поэтому в интересах государства эти ограничения убрать.

"Если это не будет сделано, инвесторы не будут вкладывать деньги в строительство новых электростанций в Украине, перенеся его в страны ЕС, где средняя стоимость электроэнергии в 2-3 раза выше", - сказал Гелетуха.

Как сообщалось, генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев убежден, что сейчас необходимо предоставить приоритет развитию "зеленой" генерации, поскольку в некоторые периоды времени энергосистема Одесской области работает за счет возобновляемых источников энергии. Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза.