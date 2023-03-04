НКРЭКУ лишает Гарпок средств на выплаты 'зеленым' электростанциям – юрист

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует 7 марта одобрить решение, которое может привести к банкротству ГП "Гарантированный покупатель", поскольку лишит его средств на выплаты предприятиям возобновляемой энергетики.

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Об этом сообщил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трохимец.

"Делается это путем лишения госпредприятия возможности рассчитываться за небалансы, возникающие при торговле "зеленой" электроэнергии на рынке", – сказал Трохимец.

"В итоге "Гарантированный покупатель" не будет иметь средств на полные расчеты с предприятиями ВИЭ, а накопление долгов заставит инвесторов идти с исками в суды и требовать получения своих средств. А так как у Гарпока не будет этих средств, он будет доведен до состояния банкротства", – добавил адвокат.

По его словам, своим предложением НКРЭКУ нарушает ч.7 ст.62 ЗУ "О рынке электроэнергии", где предусмотрено: "Условия выполнения специальных обязанностей должны обеспечивать покрытие экономически обоснованных затрат участника рынка на выполнение таких обязанностей".

Напомним, 8 сентября 2022 года Верховный суд Украины признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, НКРЭКУ должен обеспечить предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов, действовавшей почти 2 года.