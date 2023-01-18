Несмотря на войну, Украина остается житницей Европы: в каких условиях будут работать аграрии в 2023 году

Международные организации продолжат поддерживать украинских аграриев в 2023 году.

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Об этом "Телеграфу" сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Несмотря на общий ущерб, нанесенный отечественному агросектору, в размере 41,1 млрд долл., Украина продолжает снабжать продукцией не только себя, но и другие страны.

С начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 по 9 января 2023 г. из портов Одессы вышли 626 судов, на которых в Украины вышло экспортировать 17 млн т аграрной продукции в страны Азии (Китай, Израиль и Индия), Европы (Испания, Италия, Бельгия и др.) и Африки (Тунис, Египет и Марокко), сообщает Telegram -канал "Зерно: логистика". Кроме того, в конце ноября Кабмин принял решение о предоставлении гуманитарной помощи странам Африки и Азии в размере 125 тысяч тонн зерна.

Второй год войны обещает стать нелегким для украинских производителей сельхозпродукции: вероятно, аграрии столкнутся с сокращением площадей посева, а на восстановление мощностей производства в отрасли животноводства могут уйти годы. Осознавая критичность ситуации, международные организации запустили специальные программы и создали проекты поддержки агросектора Украины в условиях войны.

В частности, IFC с другими донорами планируют выделить 1 млрд долларов на программы поддержки льготного кредитования для аграриев Украины. А на Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве уже заложено 360 млн. грн.

Во время жатвы через ФАО и USAID началось распределение средств для хранения зерна. USAID. Кроме того, в 2023 году Всемирный банк планирует поддержать агропроизводителей в подготовке к посевной и жатве на 432 млн долл.", - рассказали в пресс-службе Минагрополитики.

Украинское правительство также работало над стабилизацией ситуации в агросекторе. Так, в 2023 году будут действовать четыре новых закона и 11 постановлений КМУ, которые упростили:

земельные отношения;

сертификацию семян;

доступ аграриев к горючему, пестицидам и агрохимикатам;

импорт пищевых и кормовых продуктов, продуктов животного и растительного происхождения, генетического материала, пестицидов и агрохимикатов;

производство спирта и биоэтанола;

ряд других агронаправлений.

Кроме того, продолжит действовать программа упрощенного доступа к кредитным ресурсам. В рамках этой системы более 40 тыс. производителей уже получили кредиты на сумму 93,3 млрд грн. Также подписано 70 заявок на развитие садов и восемь заявок на строительство теплиц общей стоимостью 378 млн. грн. в рамках программы безвозвратных грантов, сообщили "Телеграфу" в Минагрополитики.

"Кабмин расширил программу кредитования в пределах "5-7-9". Аграрии получали до 60 млн грн под 0% годовых, а на 80% суммы предоставлялись государственные гарантии. Как залог могли предлагать зерно. Благодаря этому финансовому ресурсу они смогли относительно успешно провести весеннюю посевную кампанию", – рассказывают в министерстве.

Также среди важных результатов в вопросах экспорта:

отмена ЕС на год всех пошлин и квот на экспорт из Украины;