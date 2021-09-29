Необходимо ввести мораторий на экспорт лома, иначе потеряем металлургические заводы, – Цимбалюк

Экспорт лома приводит к тому, что Украина теряет миллиарды, а металлургические заводы оказались под угрозой закрытия. Кабинет министров должен вмешаться и срочно ввести экспорт сырья, иначе под угрозой будут и социальные выплаты украинцам.

Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире телеканала "Украина 24".

"С экспортом лома сложилась очень сложная ситуация. И уже не только представители металлургии бьют тревогу: в проекте государственного бюджета заложены определенные суммы. И если не остановить отток металлолома, то эти суммы не поступят в бюджет", – предупредил он

По его словам, до конца года из Украины могут вывезти почти 1,5 млн тонн металлолома, это примерно 2,5-3 млрд грн экспортной пошлины. А если бы этот лом был переработан в Украине, то бюджет получил бы почти 90 млрд грн.

Видео дня

"Вдумайтесь, потери государства! Более того, риски остановки нескольких металлургических заводов. А кто в этой теме, тот знает, что потом восстановить работу чрезвычайно сложно. Поэтому здесь нужно кардинальное решение Кабинета министров о моратории на вывоз металлолома", – подчеркнул Цымбалюк.

Он напомнил: если металлургическая отрасль окажется в трудном положении и начнет закрывать промышленные мощности, под вопросом окажутся социальные выплаты.

"Если бюджет будет терять средства, чем выплачивать социальным сферам? В том числе педагогам, медикам, бюджетникам и тому подобное. Поэтому это уже не узкопрофильное задачи, а задачи всей власти. И мы на уровне ВР будем инициировать обращение к Кабинету министров, чтобы все-таки был ограничен вывоз металлолома. Чтобы сначала обеспечить сырьем отечественные предприятия, которые создают рабочие места, платят налоги и именно эти налоги запланированы в доходную и расходную часть проекта бюджета", – резюмировал народный депутат.

Напомним, ранее ОП "Укрметаллургпром" обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом ввести временный мораторий на вывоз металлолома из Украины, чтобы защитить украинскую металлургическую отрасль.

В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан сообщил, что экспортеры металлолома выводят доходы от продажи сырья за границу через манипуляции с таможенной ценой: только за рекордный июль этого года на оффшорных счетах оставили не менее $8 млн.