'Нафтогаз' предложил контракты с фиксированной ценой на газ для бюджетных организаций

Организациям бюджетной и религиозной сфер "Нафтогаз" предложил заключать контракты по сниженной фиксированной цене на газ. Она составит с учетом транспортировки и НДС 16,8 гривен за кубометр (13,7 грн без НДС и транспортировки).

Как отметил глава правления компании Юрий Витренко, такая стоимость ниже текущих спотовых цен, передает "Укрінформ". Отмечается, что контракты будут заключать на 15 месяцев – до конца 2022 года.

По словам Витренко, большинство поставщиков предлагают цену в 30-45 грн за кубометр или отказываются от уже заключенных контрактов. "Нафтогаз" же, по его словам, предлагает фиксированную стоимость газа на 15 месяцев. Такая цена, как он отметил, является вдвое ниже текущей месячной цены.

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Такое решение он назвал "важным этапом развития рынка газа в Украине". Кроме того, оно является важным для обеспечения энергоресурсом бюджетных учреждений Украины.

В компании также выступили с предложением для производителей тепла изменить трехлетние контракты. Речь идет о том, что газ для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений, смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки).

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине достаточно газа для отопительного сезона. По его словам, "Нафтогаз" готов заключить контракты с садами, больницами и школами до 15 октября.