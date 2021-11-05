Начатая Зеленским "Большая приватизация" ожидалась инвесторами – Washington Daily News

Продажа завода "Большевик" успешно начинает программу "Большая приватизация", инициированную командой президента Зеленского. Среди объектов продаж – немало предприятий, которые могут заинтересовать американских инвесторов.

Об этом пишет Washington Daily News "Президент Зеленский начинает масштабную приватизацию: американских инвесторов ждут выгодные сделки".

"Президент Украины Владимир Зеленский активно пытается запустить приватизацию предприятий советской эпохи, которые являются своего рода "неочищенными бриллиантами" для западных предпринимателей, которые смогут заметить перспективу. Все это часть плана масштабной приватизации, в рамках которой на аукцион должно быть выставлено 3000 государственных объектов. Около половины предприятий на данный момент не работают, но среди продаваемых на аукционе есть также успешно действующие предприятия, такие как титановые шахты. Для инвесторов это означает низкую цену и будущие возможности", – пишет IQ Stockmarket.

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Как отмечает издание, интерес инвесторов к ряду убыточных предприятий может быть обусловлен их выгодной локацией и значительными площадями, занимающими их мощности.

"Несмотря на то, что большинство предприятий были убыточными из-за запущенности в постсоветские времена, есть надежда заработать на их местоположении, поскольку из почти 3000 государственных объектов, многие из них расположены в больших населенных пунктах. Ценность многих из них заключается в земле, на которой они расположены. Это главная мотивация для инвесторов, вместе с первоклассной землей, на которой расположены многие из этих предприятий. Таким образом, есть привлекательный инвестиционный пакет", – пишет IQ Stockmarket.

Как указывает издание, первым подобным успешно проданным объектом стал завод "Большевик", приватизацию которого ФГИУ провел 27 октября.

"В качестве примера возможностей, предусмотренных командой Зеленского, эксперты приводят недавний аукцион "Большая приватизация" киевского завода "Большевик" в центре Киева. "Большевик" – это устаревший машиностроительный завод ХІХ века, предприятие оборонной отрасли промышленности, расположенное на 35 га (почти 87 акров) земли неподалеку от центра украинской столицы. Этот аукцион привлек консорциум местных инвесторов и принес в казну 50 миллионов евро. Они будут погашать кредиторскую задолженность и выполнять действующий коллективный договор, не допуская увольнения персонала", – говорится в материале.

Washington Daily News отмечает, что старт "Большой приватизации" долго ожидался бизнесом и только продажа неэффективных государственных предприятий частным инвесторам способна поднять отдельные находящиеся в упадке отрасли и экономику Украины в целом.

"Государство надеется в рамках программы "Большая приватизация" оживить отрасли, которые сейчас переживают упадок. Иван Миклош, бывший министр финансов Словакии, глава Стратегической консультативной группы поддержки украинских реформ недавно написал, что успешный опыт масштабной приватизации поможет стране полностью раскрыть свой потенциал", – отмечает IQ Stockmarket.

Напомним, аукцион по продаже ПКМЗ прошел 27 октября. Стоимость актива составила 1,429 млрд грн (при стартовой цене 1,39 млрд грн). Победителем торгов стало ООО "Дженерал Коммерс". В консорциум покупателей вошли компания UDP под управлением Андрея Иванова и Алексей Баранов, владелец компании A Development.