Набсовет АО 'СКМ' возглавит Олег Попов

Генеральный директор инвестиционной группы SCM Олег Попов возглавит наблюдательный совет украинского АО "СКМ", сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу SCM.

"Последние изменения в корпоративном управлении АО "СКМ" являются логическим продолжением нашей инвестиционной модели, которую мы последовательно реализуем уже несколько лет. Учитывая фокус менеджмента SCM и лично Олега Попова на международных инвестициях, в украинском АО "СКМ" теперь создан наблюдательный совет, председателем которого станет Олег Попов", – отметили в компании.

Новым генеральным директором АО "СКМ" стала Анжела Яценко. Она будет руководить операционной деятельностью компании.

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Основной целью АО "СКМ" является консультативная поддержка международной инвестиционной деятельности SCM Holdings и иных компаний группы, напомнили в компании.

Олег Попов руководит всей инвестиционной группой SCM, возглавляя с ноября 2018 основную инвестиционную компанию группы – SCM Holdings Limited.

"Олег Попов и другие члены нашей инвестиционной команды представляют интересы SCM как в инвестиционных комитетах компаний SCM, так и в наблюдательных советах наших бизнесов. Инвестиционная деятельность SCM уже давно является международной, тогда как операционная деятельность бизнесов, в которые мы инвестируем, сосредоточена в странах, где работают производственные и иные активы, включая Украину", - сообщили в SCM.

Напомним, компании и предприятия, относящиеся к SCM, работают в горно-металлургической, энергетической, банковской, телекоммуникационной, масс-медийной, транспортной, сельскохозяйственной, страховой и других сферах.

В портфель SCM входят более 500 компаний и предприятий в 7 странах Европы и Северной Америки, на которых работают около 200 тысяч человек.

100%-м собственником акций SCM является бизнесмен Ринат Ахметов.