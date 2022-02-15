На стройплощадках 'Киевгорстроя' стабильно ведутся работы, – Кушнир

Холдинговая компания "Киевгорстрой" продолжает работу в штатном режиме, работы на строительных площадках ведутся. Об этом на своей странице в Facebook написал Глава правления — президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"Единственное, чего мы должны опасаться — это собственного страха. Я не открою секрет, если скажу, что война в Украине идет уже. 8 лет как. Никто не знает, будет эскалация или ситуация будет расшатываться месяцами, или вообще ничего не будет. Как бы не случилось, на сегодняшний день:

"Киевгорстрой" работает в нормальном режиме. Если что и вносит изменения, то это ковид, очень многие сейчас болеют. На площадках компании работы ведутся. "Киевгорстрой" — украинская компания! Весь состав высшей руководящей цепочки со мной включительно находится на рабочих местах. Мы в Украине! Продолжаем строить наш город!

В условиях информационного нагнетания нужно продолжать делать свое дело, это сегодня необходимее, чем когда-либо. Лишний "шум" только заставляет нервничать. Так что работаем и не паникуем!" — написал Игорь Кушнир.