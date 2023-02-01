На фоне войны в Украине ЕС сократил экспорт в РФ на 47%

Государство-террорист Россия после развязывания кровавой войны в Украине терпит потери на всех фронтах, включая экономический. Санкции, наложенные на РФ большинством стран мира, начинают действовать и с каждым днем становятся все более ощутимыми для россиян. В частности, из-за вторжения на нашу территорию, экспорт Евросоюза в Россию уже упал на 47%.

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Об этом сообщает DW со ссылкой на опубликованные во вторник, 31 января, данные Euromonitor International и Европейского статистического ведомства Eurostat. Благодаря этому сокращению, европейский экспорт в страны СНГ увеличился на 48%.

Результаты приведены за девять месяцев российского вторжения в Украину.

С начала войны ЕС экспортировал в РФ товаров на 36,3 млрд евро, а годом ранее эта сумма составляла 69,2 млрд. В то же время в Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан товаров из Евросоюза поступило на 20,3 млрд евро, при том, что год назад сумма составляла 13,7 млрд.

Однако, как бы это странно не звучало, экспорт стран СНГ в Россию тоже вырос. Причем, на 40% – 9,4 млрд евро.

В Euromonitor International предполагают, что существенная часть товаров, поступающих в страны СНГ из Европы, впоследствии перенаправляется в Россию.

Эксперты говорят, что речь идет о поставках подержанных легковых автомобилей из Литвы в Беларусь, смартфонов и ноутбуков из Чехии в Казахстан, авиационного керосина из Греции в Грузию.

Кроме того, еще в первом полугодии 2022 года Казахстан внезапно нарастил экспорт смартфонов в Россию.

Также отмечается, что Греция, Кипр, Чехия и Эстония в 3-5,5 раза увеличили поставки санкционных товаров в соседние с Россией страны. Среди западных страны, которые не увеличили свои поставки на территории СНГ пока только Швеция и Мальта.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский газовый монополист "Газпром" за 2022 год сократил поставки газа в "дальнее зарубежье" (т. е. страны, которые никогда не входили в СССР) на 45%. Экспорт в эти государства упал даже ниже уровня 90-х годов прошлого столетия, теперь он составляет 100,9 млрд куб. м.

Также OBOZREVATEL писал, что сотрудники Йельского университета пришли к выводу, что Россия больше не нужна мировой экономике настолько, насколько была нужна раньше. В частности, Кремль утратил рычаги влияния на мировую экономику, выражавшиеся прежде всего в ее энергетической мощи.

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