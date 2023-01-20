"Газпром" скатывается в прошлый век: экспорт газа и его добыча в РФ рекордно просели

Российский газовый монополист "Газпром" за 2022 год сократил поставки газа в "дальнее зарубежье" (т.е. страны, которые никогда не входили в СССР) на 45%. Экспорт в эти государства упал даже ниже уровня 90-х годов прошлого столетия, теперь он составляет 100,9 млрд куб. м.

Видео дня

"Газпром" стремительно скатывается в прошлый век... В результате обновлен исторический антирекорд по экспорту – с запасом побито "достижение" 1995 года, когда в "дальнее зарубежье" было поставлено 117,4 млрд куб. м", – сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Данные по падению добычи газа в России пока только предварительные. По прогнозам, обвал составит почти 20% по сравнению с 2021 годом – 412,6 млрд против 514,8 млрд куб. м. То есть, как отметил Гетманцев, по объемам добычи "Газпром" опустился до уровня начала 80-х годов прошлого столетия.

"В 2023 году ожидается пробитие очередного дна. Спрос на газ будет продолжать падать, цены не будут такими заоблачными, как достигали на пике в прошлом году, а оборотные средства "Газпрома" сократятся из-за идеи Путина обложить ресурсные компании "разовым платежом" на финансирование войны", – прогнозирует народный депутат.

К слову, проблемы у РФ возникают не только с газом, но и с нефтью. Как подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА), Россию перестали спасать высокие цены на нефть. То есть Кремль наконец начал терять нефтедоллары из-за санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Йельского университета пришли к выводу, что Россия больше не нужна мировой экономике настолько, насколько была раньше. В частности, Кремль утратил рычаги влияния на мировую экономику, выражавшиеся, прежде всего, в ее энергетической мощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!