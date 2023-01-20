Путин просчитался, Россия мировой экономике больше не нужна – ученые Йеля

Развязанная Кремлем война против Украины привела к тому, что Россия утратила рычаги влияния на мировую экономику, выражавшиеся, прежде всего, в ее энергетической мощи. В частности, Европа смогла найти новых поставщиков газа – тогда как у самой РФ не получается найти новые и соразмерные рынки сбыта. А введение ограничения цен на российскую нефть привел к тому, что рынок стал ориентироваться на покупателей, а не продавцов. В связи с чем нефтяное влияние РФ также уменьшилось.

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Об этом говорится в материале йельских ученных для Foreign Policy. Отмечается: таким образом уже сейчас оказалось, что Россия мировой экономике больше не нужна.

"Путинского рычага давления на природный газ больше не существует, поскольку миру – и, что важнее всего, Европе – больше не нужен российский газ. ... Путин уже практически не получает прибыли от продажи газа, поскольку его прежние поставки 150 млрд кубометров газа по трубопроводу в Европу были заменены жалкими 16 млрд кубометров в Китай и "карманными" деньгами от мировых продаж СПГ, которых едва хватает для покрытия расходов. У Путина нет рынков, которые могли бы заменить что-то близкое к дефициту", – объясняют авторы материала.

При этом они подчеркивают: нефтяные рычаги Путина также теряют силу. К чему он сам приложил немалые усилия.

Аналитики поясняют: времена, когда из-за страха перед тем, что Путин уберет с рынка российскую нефть, что приведет к взлету цен, прошли. Ведь после того, как российский президент объявил о запрете поставок ресурса в страны, которые присоединились к ограничению цен на нефть РФ, "цены на нефть фактически упали".

"Мир больше не зависит от путинской нефти. Рынок ориентируется на покупателей, а не на продавцов, чего более чем достаточно, чтобы компенсировать возможное падение добычи нефти в России. ... Любой потерянный объем российской нефти можно будет беспрепятственно и легко заменить в течение нескольких недель", – подчеркивают аналитики.

Помимо этого, рассказывают они, Россия терпит экономическое поражение и на других фронтах. В частности:

попытка использовать еду в качестве оружия потерпела крах, когда от ее отвернулись даже номинальные союзники;

на рынках некоторых металлов, где Россия исторически доминировала (таких как никель, палладий и титан), опасающиеся шантажа покупатели ускорили переориентацию и активизировали государственные и частные инвестиции в важнейшие цепочки поставок полезных ископаемых и горнодобывающие проекты.

"Неудачные экономические гамбиты Путина – это еще один набор его просчетов, который следует добавить к постоянно растущему списку. ... Никогда больше Путин не сможет вызвать хаос и беспорядки в мировой экономике, потому что он навсегда и безвозвратно ослабил самую сильную сторону России – энергетическую и сырьевую мощь. Война на поле боя все еще ведется, но на экономическом фронте победа не за горами", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с октября Россия ежемесячно изымает из Фонда национального благосостояния 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс экономики страны.

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