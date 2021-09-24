На БЭБ будет возложена функция минимизации проявлений трансграничной экономической преступности, – Ткаченко

Бюро экономической безопасности Украины станет единственным органом, который будет осуществлять расследование правонарушений в сфере экономики и финансов, а также выполнять функцию минимизации проявлений трансграничной экономической преступности.

Об этом в авторском материале на портале "Левый берег" написал Владимир Ткаченко, начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Украины.

"Отмечу, что на БЭБ будет возложена также функция минимизации проявлений трансграничной экономической преступности (контрабанда, отмывание денег, киберпреступность), поэтому Бюро будет находиться в тесном сотрудничестве с международными партнерами, что позволит повышать квалификацию сотрудников БЭБ и перенимать опыт коллег из-за рубежа. Важной составляющей станет налаживание постоянного обмена информацией между БЭБ и Европолом и соответствующими структурами соседних стран, которые противодействуют финансово-экономическим правонарушениям", – указывает Ткаченко.

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По его словам, вектор работы БЭБ будет задавать аналитик, соответственно создаются условия для минимизации силового давления на бизнес.

"Запуск БЭБ ознаменует то, что функцию расследования экономических преступлений теряют правоохранители в лице Национальной полиции, ГБР, СБУ, а налоговая милиция вообще ликвидируется. Указанные функции концентрируются в БЭБ, а основным принципом работы органа станет превенция экономических правонарушений благодаря аналитике, а не реагирование на их последствия постфактум. То есть, вектор работы БЭБ будет задавать аналитик, который будет предоставлять на тактическом уровне рекомендации детективам, осуществлять уголовное анализ и финансовую разведку, а на стратегическом – готовить для органов государственной власти рекомендации и предложения по совершенствованию законодательной базы и регуляторной среды", – отметил он.

Ткаченко также привел конкретный пример.

"Скажем, существует схема уклонения от налогообложения субъектами хозяйствования, которой пользуется 100 предприятий. Если раньше правоохранители приходили с обысками ко всем 100 предприятиям, то БЭБ будет собирать доказательства в бесконтактный способ и ликвидировать именно схему, не устраивая обыски и не блокируя деятельность субъектов хозяйствования. Соответственно, институциональные основы работы БЭБ создают механизмы защиты легального бизнеса от силового давления. Кроме того, аналитическая функция БЭБ будет направлена на искоренение подобных криминальных проявлений как системы, поэтому Бюро будет разрабатывать для государственных институтов выводы о необходимости устранения законодательных пробелов, существование которых приводит к возможности создания и применения на практике схем уклонения от уплаты налогов", – отметил Ткаченко.

По мнению Ткаченко, создание БЭБ открывает окно возможностей для ускорения экономического роста и повышения деловой активности в Украине.

Планируется, что БЭБ начнет работу в конце ноября.