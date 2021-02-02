МВФ выдвинул Украине новые требования: глава НБУ раскрыл подробности

Украина начала переговоры с Международным валютным фондом о создании специального финансового суда для урегулирования споров по банковским кредитам с целью сдерживания роста проблемных займов.

Участие МВФ является частью более широких переговоров об условиях, включая различные реформы, которые Украина должна выполнить, чтобы получить дополнительные транши программы поддержки на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил в интервью Reuters.

Новый орган призван обеспечить защиту кредиторов, которые не могли вернуть свои ссуды через судебную систему из-за коррупции. Еще одна задача – снизить долю неработающих ссуд с нынешних 42% до 24% к 2023 году.

"Мы начали это обсуждение с миссией МВФ. Объем кредитов в банковской системе составляет более одного триллиона гривен, это около 40 миллиардов долларов. Это большая сумма, и ее стоит защищать", – отметил Шевченко.

По его словам, сокращение проблемных кредитов поможет привлечь иностранных частных инвесторов в банковскую систему Украины.

"Именно поэтому мы сейчас обсуждаем вариант создания специализированного суда или судебной палаты в Украине, которая будет рассматривать вопросы между кредиторами и заемщиками, а также между инвесторами и получателями инвестиций", – резюмировал глава НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что Украина может получить сразу два транша от Международного валютного фонда.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда начала второй раунд работы в Украине в январе. По его словам, сейчас в МВФ акцентируют внимание на реализации мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы. Все маркеры, которые касались правительственных мер, уже выполнены.