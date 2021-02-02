МВФ выдвинул Украине новые требования: глава НБУ раскрыл подробности

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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МВФ выдвинул Украине новые требования: глава НБУ раскрыл подробности

Украина начала переговоры с Международным валютным фондом о создании специального финансового суда для урегулирования споров по банковским кредитам с целью сдерживания роста проблемных займов.

Участие МВФ является частью более широких переговоров об условиях, включая различные реформы, которые Украина должна выполнить, чтобы получить дополнительные транши программы поддержки на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил в интервью Reuters.

Новый орган призван обеспечить защиту кредиторов, которые не могли вернуть свои ссуды через судебную систему из-за коррупции. Еще одна задача – снизить долю неработающих ссуд с нынешних 42% до 24% к 2023 году.

"Мы начали это обсуждение с миссией МВФ. Объем кредитов в банковской системе составляет более одного триллиона гривен, это около 40 миллиардов долларов. Это большая сумма, и ее стоит защищать", – отметил Шевченко.

По его словам, сокращение проблемных кредитов поможет привлечь иностранных частных инвесторов в банковскую систему Украины.

"Именно поэтому мы сейчас обсуждаем вариант создания специализированного суда или судебной палаты в Украине, которая будет рассматривать вопросы между кредиторами и заемщиками, а также между инвесторами и получателями инвестиций", – резюмировал глава НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.

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