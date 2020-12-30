МВФ приедет в Украину в январе: Марченко назвал главные требования для нового транша

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда начнет второй раунд работы в Украине в январе.

"В начале января снова начнем работу с миссией. Обсуждается модальность будущей программы, шаги, которые должны сделать, структурные маяки. Обсуждаем период 2022-2023 гг. Каким образом будем балансировать бюджет, размер дефицита. Это нормальная профессиональная дискуссия с экспертами, с нашими партнерами", – сообщил Марченко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, сейчас в МВФ акцентируют внимание на реализации мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы. Все маркеры, которые касались правительственных мер, уже выполнены.

"Это – рыночное тарифообразование, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января эти два ведомства уже будут работать в формате единых юридических лиц. Это также урегулирование проблемных кредитов государственных банков", – подчеркнул Марченко.

Министр финансов добавил, что срок действия программы рассчитан до конца 2021 года. Изначально речь идет о $700 млн, которые Украина сможет получить после пересмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ.

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