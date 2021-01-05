МВФ пояснив, скільки боргів повинна повернути Україна в 2021 році
Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2021 році 1,16 млрд СПЗ (спецправа запозичення). За офіційним курсом це становить близько 1,68 млрд доларів.
Перший платіж запланований на 1 лютого в розмірі майже 50,68 млн СПЗ. Водночас 4 лютого необхідно заплатити ще 98,5 млн СПЗ. Про це свідчать дані МВФ.
Найбільші виплати призначені на 12 березня і 13 вересня – по 295,5 млн СПЗ.
Останні два платежі в 2021 році заплановані на 1 листопада – 43 млн СПЗ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір скерувати на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.
Голова Національного банку Кирило Шевченко повідомив, що Україна може отримати одразу два транші від Міжнародного валютного фонду.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду почне другий раунд роботи в Україні в січні. За його словами, наразі у МВФ наголошують на реалізації заходів щодо антикорупції та реформи судової системи. Всі маркери, які стосувалися урядових заходів, уже виконано.