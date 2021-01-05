МВФ пояснив, скільки боргів повинна повернути Україна в 2021 році

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
7,9 т.
кредит МВФ

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2021 році 1,16 млрд СПЗ (спецправа запозичення). За офіційним курсом це становить близько 1,68 млрд доларів.

Перший платіж запланований на 1 лютого в розмірі майже 50,68 млн СПЗ. Водночас 4 лютого необхідно заплатити ще 98,5 млн СПЗ. Про це свідчать дані МВФ.

Найбільші виплати призначені на 12 березня і 13 вересня – по 295,5 млн СПЗ.

Останні два платежі в 2021 році заплановані на 1 листопада – 43 млн СПЗ.

Найбільші виплати призначені на березень і вересень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду почне другий раунд роботи в Україні в січні. За його словами, наразі у МВФ наголошують на реалізації заходів щодо антикорупції та реформи судової системи. Всі маркери, які стосувалися урядових заходів, уже виконано.

Українатранш МВФМВФ