Минторговли США об отмене пошлины: металлургия имеет исключительное значение для экономики, а 'Азовсталь' стала символом Украины

США на год отменили 232 таможенных тарифа на импорт украинской стали, чтобы поддержать металлургическую отрасль Украины, которая составляет значительную часть национальной экономики. Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Минторговли США.

"Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13 высокооплачиваемый украинец", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что некоторые из крупнейших сталелитейных предприятий Украины сильно пострадали от варварства России, а металлургический комбинат в Мариуполе (Азовсталь – Ред.) стал настоящим символом несокрушимости Украины.

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"Тем не менее, отрасль пытается сохранить остальные промышленные мощности. Многие металлургические заводы Украины продолжают платить, кормить и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на боевые действия вокруг, некоторые украинские предприятия даже снова начали производство.

"Создание экспортных возможностей для этих предприятий важно для их способности продолжать нанимать своих работников и поддерживать одну из важнейших отраслей промышленности Украины", - подчеркивается в документе.

Как известно, крупнейшая металлургическая компания Украины, Метинвест Рината Ахметова, недавно возобновила работу металлургического комбината Запорожсталь, а также начала трудоустраивать на комбинаты в Запорожье, Каменском и Кривом Роге работников из Мариуполя и Авдеевки, которые были вынуждены покинуть родные места. Людям также предоставляется жилье и гуманитарная помощь через Центр реабилитации и реинтеграции, основанный компанией.

Также Метинвест оказывает помощь Украине и украинцам: за 70 дней войны компания направила 1,2 млрд. гривен на нужды украинской армии и мирных жителей. Помощь компании охватывает много направлений: на эти деньги закупаются бронежилеты для наших бойцов, медикаменты для больниц, строятся укрытия и закупаются тысячи тонн продуктов для формирования наборов.

Напомним, ранее импортные пошлины на товары из Украины отменила Великобритания. В настоящее время такое решение рассматривается в Европейском Союзе, однако его принятие идет медленно. Президент ОП Александр Каленков в свою очередь призвал страны ЕС не медлить с этим решением, ведь из-за пошлин и роста цен на металлопродукцию страдает сам ЕС.