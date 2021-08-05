Минэкономики разрешило АЗС пересмотреть цену на бензин по формуле 'Роттердам+'

Министерство экономики повысило предельную розничную цену на бензин на 22 коп./л до 31,86 грн/л в соответствии со стоимостью топлива в порту Роттердам (Нидерланды) плюс доставку в Украину (так называемая формула "Роттердам+").

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

Согласно данным на сайте Минэкономики, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,86 грн/литр, на дизтопливо – 29,24 грн/литр.

По сравнению с концом июля средняя цена на бензин увеличилась на 0,22 грн/литр, тогда как на ДТ – снизилось на 0,01 грн/литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

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Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат $27/тонна на логистику.

"Бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту "Роттердам+" затраты на доставку к потребителю в Украине.