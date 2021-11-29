Metinvest Trametal запускает в Италии новую линию плазменной резки металла

Метинвест, международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, сообщает о том, что Metinvest Trametal, итальянский перекатный завод Группы, запускает новую линию плазменной резки металла. Эта технология также известна как кромкообрезные ножницы.

Проект финансируется по кредитной линии от банка Италии Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ("CDP"), утвержденной в июне 2020 года под гарантии SACE S.p.A. ("SACE"), государственного экспортно-кредитного агентства, в рамках инициативы Garanzia Italia.

Установка линии плазменной резки Master Plasma Bevel LineaTech Nova 55 с инвестициями в размере 10 млн евро – ключевой проект программы капитальных инвестиций Metinvest Trametal. Линия позволяет увеличить мощности по производству листового проката с обрезной кромкой почти в четыре раза – с 65 000 тонн до 235 000 тонн в год. Для ее установки на предприятии построили новое, примыкающее к цеху здание общей площадью 6 800 квадратных метров. Запуск новой линии позволит создать 16 новых рабочих мест.

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Ввод линии в эксплуатацию состоялся 26 ноября на заводе в Сан-Джорджо-ди-Ногаро на северо-востоке Италии. На церемонии присутствовали представители европейских металлургических компаний, финансовых институтов, органов местной власти и средств массовой информации. Они смогли убедиться в том, как были использованы средства кредитной линии для освоения производства продукции с добавленной стоимостью, а также каким образом эти инвестиции стимулируют местную экономику как на этапе строительства, так и через создание дополнительных рабочих мест с постоянной занятостью.

Группа Метинвест приобрела Trametal в 2008 году. Производительность четырехвалкового реверсивного стана (стана "кварто") предприятия – 600 тысяч тонн высококачественного горячекатаного листового проката в год. Продукция используется в кораблестроении, трубной промышленности и других отраслях производства. В 2020 году Metinvest Trametal поставил прокат для строительства моста Святого Георгия, новой устойчивой конструкции, спроектированной архитектором Ренцо Пиано. Мост соединил две части Генуи после трагического обрушения моста Моранди. В 2021 году газета Financial Times включила Metinvest Trametal в список 300 климатических лидеров Европы, добившихся наибольшего снижения выбросов парниковых газов в 2014-2019 годах. На предприятии работают 300 сотрудников.

"Запуск кромкообрезной линии на Metinvest Trametal – значимое событие и для Группы, и для наших потребителей. Увеличение мощностей по обрезке кромки листового проката позволит удовлетворять растущие потребности наших клиентов в Италии, среди которых судостроительная компания Fincantieri, а также в Европе и за ее пределами. Проект подтверждает готовность Группы инвестировать в высокомаржинальные технологии для удовлетворения новых запросов наших клиентов, обеспечивая возможности для устойчивого экономического роста и создавая рабочие места в регионе", – отметил Дмитрий Николаенко, директор по продажам Группы Метинвест.

"Мы очень рады завершению этого проекта, несмотря на трудности, которые возникли на местном и глобальном уровне из-за пандемии коронавируса. Новая кромкообрезная линия позволяет нарастить наши производственные мощности без увеличения нагрузки на окружающую среду. Проект обеспечивает создание новых рабочих мест в регионе, укрепляя позиции Metinvest Trametal как ведущего поставщика стальных решений для наших клиентов", – расказал Марко Каррара, руководитель проекта, директор Metinvest Trametal.