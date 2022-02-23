"Метинвест" показал первые визуализации нового ультрасовременного университета "Метинвест Политехника"

Мария Шевчук
Экономика
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'Метинвест' показал первые визуализации нового ультрасовременного университета 'Метинвест Политехника'
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Группа компаний "Метинвест" показала первые визуализации нового ультрасовременного университета "Метинвест Политехника", расположенного в Мариуполе, который откроет свои двери для студентов уже в сентябре 2022 года.

Состоять университет будет из главного кампуса, общежития и спортивного комплекса. Главный кампус, в свою очередь, будет двенадцатиэтажным, пишет УНИАН.

На этажах современного здания будут размещены учебные классы, лаборатории и библиотека, а на крыше – терраса.

Расположен университет "Метинвест Политехника" будет в Мариупольском городском саду, что и определило его главную архитектурную особенность: учебное заведение не будет походить на отдельную конструкцию, выбивающуюся из общей концепции парка, а станет его логичным продолжением.

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"Метинвест" показал первые визуализации нового ультрасовременного университета "Метинвест Политехника"
"Метинвест" показал первые визуализации нового ультрасовременного университета "Метинвест Политехника"

Дизайн и архитектурный проект университетских построек и городского парка разработали нидерландская компания MASA во главе с архитектором Хироки Мацуурой.

"Мы хотим сделать здание университета частью парка. Оно, конечно же, будет выполнять функции университета, но, к примеру, на первом этаже мы хотим продлить парк в само здание, сделать здание частью парка", – отмечал главный архитектор проекта.

На представленных компанией "Метинвест" визуализациях видно, какой вид будут иметь вестибюль университета, буфетная зона, конференц-зал, библиотека, залы для совещаний, лектории, аудитории и лабораторные кабинеты учебного заведения, а также комнаты общежития. Также показаны макеты будущего спортивного комплекса, включающего в себя футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, тренажеры и беговую дорожку, а также преображенного парка, окружающего студенческий городок.

Основным материалом, который используется в строительстве и дизайне университета, стала сталь. Благодаря этому пластичному и многофункциональному материалу университетский корпус будет выглядеть стильно, современно и, в то же время, не слишком громоздко, при этом, идеально сочетаясь с парковым ландшафтом. Главной "изюминкой" проекта станут большие окна в пол, позволяющие дневному свету беспрепятственно проникать в помещения, делая их визуально шире и воздушнее.

Общие инвестиции в открытие нового университета "Метинвест" оценивает в более, чем 30 миллионов евро.

"Здесь будут учиться лучшие студенты со всей Украины. Мы в этом уверены. "Метинвест Политехника" – заявка на будущее, сигнал о том, что группа "Метинвест" в Украине всерьез и надолго. Этими инвестициями мы говорим о своей уверенности в стабильности и развитии нашей Украины", – заявляет генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Как отмечают в компании, строительные работы над обустройством парка и университетского комплекса идут по плану, и уже в июле все желающие студенты смогут подать свои документы в приемную комиссию "Метинвест Политехники".