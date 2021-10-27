Лукашенко заявил, что Беларусь не против поставлять ток в Украину и Литву: людей жалко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не против продавать электроэнергию в соседние Украину и Литву. Получать от этого "какие-то дивиденды" он якобы не собирается, ему просто "людей жалко".

С такими словами политик выступил на встрече 27 октября с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы. Как передает БЕЛТА, он подчеркнул, что ситуация поворачивается в пользу Беларуси.

"Конечно, мы могли бы завтра закрыться и Литве не поставлять эту электроэнергию – пусть покупают в Европейском Союзе в десять раз дороже. Но людей жалко. Это же наши соседи. Вчера жили в одной стране. А возьмите Украину. Там всегда были наши люди, и сейчас. Они же в таком тяжелом, бедственном положении", – высказался Лукашенко.

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При этом он в очередной раз упрекнул правительства Украины и Литвы, которые, по его мнению, "контролируются извне и сидят под колпаком у американцев".

Непризнанный белорусский лидер подчеркнул, что в ситуации с электроэнергией Беларусь все равно "будет помогать" соседним государствам. И хотя многие эксперты в стране говорят об обратном – наказать – он заверил, что этого не будет.

"Было бы подло иметь свободные мощности, производить энергию и полностью не потреблять, сидеть на ней, иметь в запасе и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански. Многие пишут и говорят: наказать надо. Слушайте, ну кого мы накажем? Накажем простого человека", – подытожил свой спич Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в начале октября стало известно, что Кабмин рассчитывает с помощью Беларуси выйти из энергетического кризиса, в котором страна может оказаться уже в конце октября. Отмечалось, якобы в Украине планируют начать импорт электроэнергии из соседнего государства.