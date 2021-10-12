Кабмин планирует возобновить импорт электроэнергии из Беларуси – СМИ

Правительство Украины рассчитывает выйти из энергетического кризиса, в котором страна может оказаться уже в конце октября, с помощью Беларуси. Кабмин якобы планирует начать импорт электроэнергии из страны.

Об этом во вторник, 12 октября, написало издание "Экономическая правда" с ссылкой на источники в Министерстве энергетики. Отмечается, что поставки якобы могут начаться 1 ноября.

По информации, полученной журналистами, если Беларусь откажется продавать электрическую энергию, Украина якобы будет вынуждена искусственно ограничить внутреннее потребление.

Как отмечается в материале, задействовать в импорте якобы планируют как минимум половину сечений линий электропередач (всего они составляют 900 МВт).

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В то же время, как уточнили журналисты, в пресс-службе ведомства такую информацию опровергли. Там заявили: коммерческий импорт из России и Беларуси для прохождения отопительного сезона не рассматривается. В ведомстве подчеркнули, что Украина имеет возможности для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов. Речь идет, даже о самых критических условиях.

Как пояснили в Минэнерго, этому поспособствовал увеличенный почти вдвое в августе график накопления угля.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что вопросы ограничения потребления электроэнергии "не стоят на повестке дня".

Как сообщал OBOZREVATEL, НКРЭКУ продлила до 1 ноября запрет на импорт в Украину электроэнергии из России и Беларуси. Таким образом комиссия оставила запрет в силе еще на месяц.

В апреле в Украине приняли закон о запрете импорта тока из России и Беларуси. Тогда НКРЭКУ получила полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям и таким образом останавливать возможность закупки электроэнергии.