От энергосети Украины в аварийном порядке отключили 2 блока, покрыть удается лишь 80% потребностей: детали

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощностей – в аварийный ремонт было выведено 2 блока на электростанциях, а покрыть удается лишь 80% потребностей. В связи с этим 2 февраля всем облэнерго страны были доведены лимиты потребления электричества.

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Об этом рассказали в "Укрэнерго". Там отметили: по состоянию на утро аварийные отключения в стране не вводились. Однако исключать их применения нельзя – ведь в случае превышения лимитов возникнет необходимость в этой мере.

Не применять же экстренные отключения – даже несмотря на сохраняющийся дефицит, – позволили несколько факторов. Как рассказали энергетики, ими являются:

сокращение потребления (по сравнению с началом недели);

выход из ремонта одного из блоков электростанции;

увеличение производства электроэнергии гидроэлектростанциями.

Два энергоблока отключили от сети

В то же время, рассказали в "Укрэнерго", от сети пришлось отключить два блока электростанциях. Причина – вывод их в аварийный ремонт.

Кроме того, отмечается, в результате российские массированные ракетные атаки повреждения получил ряд электростанций. А также высоковольтная сеть.

К подключению готовят трансформаторное оборудование

Тем временем, на двух подстанциях в восточном и центральном регионах Украины был завершен ремонт трансформаторного оборудования. Оно было повреждено еще осенью прошлого года.

"Идет подготовка к включению в работу. Это позволит вывести блоки на электростанциях", – рассказали в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании ДТЭК тем временем сообщили о намерении увеличить импорт электричества в Украину – для снижения дефицита в энергосистеме. Там уверяют, что в будущем благодаря импорту "дефицит потенциально может уменьшиться почти вдвое".

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