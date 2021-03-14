Проблема нехватки пресной воды в оккупированном Россией Крыму будет усугубляться. "Дно" будет достигнуто, когда исчерпаются подземные воды.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский ученый-гидрогеолог Юрий Медовар. "За счет чего должна решаться проблемы воды в Крыму? Я не знаю. Ее нельзя решить. Ее тяжело решали с Северо-Крымским каналом, а уж без Северо-Крымского канала она вообще неразрешима", – заявил он.

Отвечая на вопрос, достигла ни проблема своего "дна", ученый заметил: "Да нет, может быть еще хуже". "Я скажу, когда она достигнет дна – когда они практически полностью вычерпают подземные воды. А они их сейчас дико эксплуатируют. А восполнение слабое", – пояснил он.

Медовар признал, что период засушливых лет в Крыму рано или поздно может смениться периодом "влажных" лет. Но ситуацию это не спасет, убежден он.

"Да, есть цикличность сухих и влажных лет. Это естественно, цикличность всегда существует. Но я хочу сказать, что она и при Северо-Крымском канале существовала. Но 80% воды, которую давал канал, неоткуда взять", – подчеркнул ученый.

"Есть понятие круговорота воды в природе. Нельзя природу обмануть, хоть ты пять раз Путин, хоть десять Распутин. Без канала Крыму труба", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов поручил чиновникам подготовить графики водоснабжения курортных городов полуострова и призвал подчиненных "готовиться к худшей ситуации".