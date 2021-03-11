В Крыму "власть" призывает экономить воду: готовят графики подачи

"Глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов поручил чиновникам подготовить графики водоснабжения курортных городов полуострова и призвал подчиненных "готовиться к худшей ситуации". Ранее он призвал прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона. Невзирая на обильные осадки в первые месяцы 2021-го, засуха в Крыму не идет на спад.

Об этом сообщает "Крым.Реалии". Водохранилища в Крыму, многие из которых зимой достигли отметки "мертвого объема", начинают использовать не как основные источники водоснабжения, а как резервные.

Глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил, что выпавшие в начале года осадки позволили аккумулировать минимальный объем. Теперь его планируют использовать только в том случае, если прекратится подача воды из подземных источников. Баженов пообещал, что в рамках графиков, которые действуют в Симферополе с осени, водоснабжение должно оставаться стабильным.

"На сегодняшний день мы имеем очень небольшие притоки в водохранилища, но по городу Симферополю они позволяют нам сделать уверенный вывод. С учетом того, что мы разработали уже все скважины на западном направлении, мы будем гарантировать нашим горожанам и тем 39 населенным пунктам, которые питаются от этих сетей, что перерыва в водоснабжении не будет. Мы накопили, наконец-таки, резервный миллион в Симферопольском водохранилище, который позволит, в случае аварий на магистральных водоводах, эти дни подрабатывать оттуда. В Партизанском и других водохранилищах у нас тоже достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах", – заявил он.

Сергей Аксенов заявил, что чиновники должны внимательно следить за потребностями Ялты, потому что "не имеют права сорвать курортный сезон". Российские власти надеются, что потери водохранилищ восполнят весенние осадки.

Однако заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова заявила, что на благоприятную погоду не стоит рассчитывать. Она отметила, что в марте ожидаются очень незначительные осадки. В апреле будет аналогичная ситуация, большинство дней – без дождей.

"В те дни, когда осадки будут, это максимум 3-5 миллиметров, не больше. В начале мая дожди ожидаются, в конце тоже, но в промежутке между ними в общем мы осадков по расчетам не видим. Это по всей территории Крыма. Температурный режим, естественно, будет неустойчивым. К концу марта должно быть резкое похолодание штормового характера: практически без осадков, но штормовые ветры должны быть, возможно, даже заморозки", – заявила Мартазинова.

Напомним, что до аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.

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