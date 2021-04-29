Кравчук рассказал, что будет с Россией после отключения SWIFT

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в случае отключения России от системы банковских платежей SWIFT экономика РФ будет разрушена.

"Если это будет принято, то не просто будут ощутимые последствия, а катастрофические. Представьте себе, Россия экспортирует газ и не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа. В рублях? Такой валюты, признанной в мире, не существует", – сообщил Кравчук в эфире "Украина 24".

В частности, 29 апреля в Европарламенте обсуждается резолюция с предложением отключить Россию от международной системы банковских платежей.

"Все проблемы, связанные с внешней торговлей, инвестициями, становятся просто нереальными. Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться либо рублями, либо другими валютами, а не долларами и евро. Это абсолютное разрушение российской экономики", – резюмировал Кравчук.

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