Кравчук рассказал, что будет с Россией после отключения SWIFT
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в случае отключения России от системы банковских платежей SWIFT экономика РФ будет разрушена.
"Если это будет принято, то не просто будут ощутимые последствия, а катастрофические. Представьте себе, Россия экспортирует газ и не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа. В рублях? Такой валюты, признанной в мире, не существует", – сообщил Кравчук в эфире "Украина 24".
В частности, 29 апреля в Европарламенте обсуждается резолюция с предложением отключить Россию от международной системы банковских платежей.
"Все проблемы, связанные с внешней торговлей, инвестициями, становятся просто нереальными. Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться либо рублями, либо другими валютами, а не долларами и евро. Это абсолютное разрушение российской экономики", – резюмировал Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Леонид Кравчук назвал планом "Б" по Донбассу отключение России от международных платежных систем.
Позже в Госдуме РФ ответили на предложение Кравчука отключить Россию от SWIFT
Кравчук сказал, что переговоры по Донбассу должны вести не украинцы с россиянами, а украинцы с украинцами.
Также Леонид Кравчук сказал, что нужно менять Минск (Беларусь) как площадку для переговоров по Донбассу.
Ранее Кравчук заявил, что именно прекращение войны на Донбассе будет первым пунктом плана Украины для ТКГ. Лишь после его выполнения можно будет говорить о выборах и восстановлении экономики.
Глава украинской делегации в ТКГ говорил, что представители России на переговорах выдвинули новое предложение по урегулированию ситуации на Донбассе.
Леонид Кравчук выразил уверенность, что у президента Владимира Зеленского есть "план Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.