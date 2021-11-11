Качество услуг УЗ ухудшилось вдвое, а их стоимость выросла в 12 раз, – Сластен

Расходы на логистику стали непомерными для аграриев, ведь "Укрзалізниця" повысила стоимость вагонов в 12 раз. В то же время, оборот вагонов в компании стал хуже почти в два раза.

Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен в комментарии Агропорталу.

"Критические проблемы на железной дороге возникли именно в пик сезона перевозки, когда все начали массовый сбор основной зерновой культуры – кукурузы. За несколько месяцев стоимость аренды вагонов УЗ на торгах Prozorro взлетела с 500 грн до почти 6 000 грн (!) за вагон в сутки", – сообщил Сластен.

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По его словам, при столь чрезвычайно высокой стоимости вагонов их оборачиваемость значительно увеличилась и грузы находятся в дороге очень долго. То есть, расходы для бизнеса на перевозку по железной дороге существенно выросли.

"Если в предыдущие годы УЗ удавалось достичь оборачиваемости вагонов в 10 суток, то сейчас у нас есть 17-20 суток и больше. А стоимость логистики достигает $60 за тонну!" – сообщил Сластен.

Он подчеркнул, что такой рост расходов на логистику снижает конкурентоспособность отечественных аграриев, в результате чего они могут потерять позиции на международных рынках.

"Вынимаются немалые средства из карманов с/х производителей и такие затраты на логистику сделают нас неконкурентоспособными на международных рынках", – констатировал Сластен.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, в частности, в последние месяцы ситуация стала критической.

Недавно операторы топливного рынка также сообщали, что оборот вагонов УЗ значительно ухудшился, компания даже установила новый антирекорд – вагон с горючим не может доехать до заказчика почти два месяца.

В то же время в ЦТС отмечали, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании и инвестиций в модернизацию инфраструктуры.