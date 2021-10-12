Кабмин сделал шаг к погашению долга перед производителями 'зеленой' электроэнергии

Кабинет министров предоставил НЭК "Укрэнерго" государственную гарантию на выпуск облигаций на сумму до 22,8 млрд грн для погашения долгов за произведенную из возобновляемых источников электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Согласиться с предложением Министерства энергетики относительно предоставления в 2021 году госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту, привлекаемому ЧАО "НЭК "Укрэнерго" путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках с целью поддержки его ликвидности и устойчивости работы", – указано в постановлении Кабмина №1049 от 11 октября 2021 года, обнародованном на Урядовом портале во вторник.

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Согласно постановлению, Минэнерго совместно с "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей в соответствии с договорами купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу, заключенными между "ГарПоком" и ВИЭ-генерацией.

Напомним, в начале 2020 года государство нарушило свои обязательства по оплате электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии. Летом 2020 года производители согласились на добровольное снижение "зеленого" тарифа, взамен государство обязалось погасить долг перед ними, который к тому моменту достигал 20 млрд грн.

Погашение долга, по условиям Меморандума с инвесторами должно было произойти еще до конца 2020 года, однако правительство снова нарушило свои обязательства.