В Казначействе США удивлены быстрому прогрессу украинской налоговой – отчет

Офис технической помощи (ОТП) Казначейства США оценил прогресс программ управления изменениями в Государственной налоговой службе (ГНС) Украины и в своем отчете заявил, что впечатлен достигнутыми результатами.

Выводы ОТП есть в распоряжении OBOZREVATEL. Согласно им лидерство и поддержку эксперты оценили на четверку (отличный прогресс), управление проектами на пятерку (значительный прогресс), а управление изменениями на 3,5 (между хорошим и отличным прогрессом).

"Консультативная группа ОТП поражена прогрессом, достигнутым ГНС в развитии эффективной программы управления изменениями, и всячески поддерживает намерения дальнейшего укрепления и потенциальной институционализации инструментов и методов управления изменениями", – говорится в отчете.

Офис технической помощи проанализировал действия украинской налоговой службы. Как поясняют в документе, ГНС переживает масштабные изменения. "Благодаря объединению всех ранее существовавших юридических лиц в единое унифицированное юридическое лицо ГНС приняла стандартную операционную модель, которая используется прогрессивными налоговыми органами во всем мире. Внедрение единого юридического лица, со своей стороны, обеспечило основу для трансформационных реформ как организационной структуры, так и бизнес-процессов", – говорится в отчете.

Также в ОТП отметили, что при подготовке отчета получили от Государственной налоговой службы множество документов с идеями, которые они готовы помочь реализовать.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, украинская налоговая в 2020-м под руководством Любченко нарастила поступления в бюджет на 115 млрд грн. План перевыполнили по большинству показателей. К примеру, только через суды удалось вернуть в бюджет на 328% больше, чем в 2019-м.