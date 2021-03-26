У Казначействі США здивовані швидким прогресом української податкової – звіт

Офіс технічної допомоги (ОТД) Казначейства США оцінив прогрес програм управління змінами в Державній податковій службі (ДПС) України й у своєму звіті заявив, що вражений досягнутими результатами.

Висновки ОТД є в розпорядженні OBOZREVATEL. Згідно з ними, лідерство і підтримку експерти оцінили на четвірку (відмінний прогрес), управління проєктами на п'ятірку (значний прогрес), а управління змінами на 3,5 (між хорошим і відмінним прогресом).

"Консультативна група ОТД вражена прогресом, досягнутим ДПС у розбудові ефективної програми управління змінами, і всіляко підтримує наміри подальшого зміцнення і потенційної інституціоналізації інструментів і методів управління змінами", – йдеться у звіті.

Офіс технічної допомоги проаналізував дії української податкової служби. Як пояснюють в документі, ДПС переживає масштабні зміни. "Завдяки об'єднанню всіх раніше наявних юридичних осіб в єдину уніфіковану юридичну особа ДПС ухвалила стандартну операційну модель, яка використовується прогресивними податковими органами в усьому світі. Впровадження єдиної юридичної особи, зі свого боку, забезпечило основу для трансформаційних реформ як організаційної структури, так і бізнес-процесів", – ідеться у звіті.

Також в ОТД зазначили, що під час підготовки звіту отримали від Державної податкової служби безліч документів з ідеями, які вони готові допомогти реалізувати.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, українська податкова в 2020-му під керівництвом Любченка наростила надходження в бюджет на 115 млрд грн. План перевиконали за більшістю показників. Наприклад, тільки через суди вдалося повернути до бюджету на 328% більше, ніж у 2019-му.