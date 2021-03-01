Налоговики в разгар пандемии собрали больше, чем в "спокойный" 2019-й: чего добились

Украинская налоговая в 2020-м нарастила поступления в бюджет на 115 млрд грн. План перевыполнили по большинству показателей. К примеру, только через суды удалось вернуть в бюджет на 328% больше, чем в 2019-м.

О том, сколько налогов собрали в прошлом году, читайте в материале OBOZREVATEL. Налоговая в разгар пандемии и экономического кризиса собрала больше, чем в спокойный 2019 год

Прошлый год, несмотря на падение доходов, сложную экономическую ситуацию, жесткий карантин и разгар пандемии, с точки зрения наполнения бюджета оказался более чем удачным. Налоговая смогла собрать на 115 млрд грн больше, чем в "спокойный" 2019 год.

"Поступления в сводный бюджет в прошлом году составили 848 млрд гривен, это на 115 млрд больше, чем в 2019 году. В бюджет поступило 567 млрд гривен, что на 21,5% или на 100,5 млрд больше, чем в 2019 году", – рассказал на презентации результатов работы глава государственной налоговой Алексей Любченко.

Результаты налоговой:

поступления в бюджет от налоговой в 2020-м выросли на 21,5% (+100,5 млрд);

собрали на 18,1 млрд грн больше подоходного налога;

на 16,3% увеличили поступления акцизов ;

акциз на сигареты принес на 21,8% больше;

нашли легализованных незаконных доходов на 14 млрд;

через суды в 2020-м вернули 6 млрд (+328%) против 1,4 млрд в 2019-м.

План удалось перевыполнить и в 2021 году. "За два месяца этого года мы можем констатировать перевыполнение индикативных показателей, определенных Министерством финансов, более чем на 3 млрд грн", – сказал Любченко.

Если за январь-апрель 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 137,5 млрд грн (или на 11,7 млрд меньше ожидаемых показателей), то в течение мая-декабря прошлого года удалось не только компенсировать отставание, но и перевыполнить годовой план (собрали 370 млрд грн). Фейк о негативном влиянии повышения акцизов на сигареты развенчали цифры

Что интересно, повышение акцизов на сигареты на 20% позволило увеличить поступления в бюджет на 21,8 млрд грн. Если в 2019-м собрали 43 млрд грн, то в прошлом году – уже 54,2 млрд грн).

Эти цифры фактически развенчали миф, который активно распространяют табачные компании, о том, что рост акцизов приводит к тенизации и снижению бюджетных поступлений. На самом деле все происходит в точности до наоборот.

Кстати, объем произведенных и проданных сигарет незначительно снизился. И это также позитивная динамика. Чем больше украинцы курят, тем больше приходится тратить на здравоохранение. Акциз на сигареты на 20% увеличился и в 2021-м. О том, как это повлияет на стоимость пачки, можно прочитать здесь.

"Все эти достижения выполнялись в условиях моратория на проверки, спада экономической активности. При этом сложная эпидемиологическая ситуация, безусловно, влияла на все процессы нашей жизни, в том числе, на налоговую сферу. Несформированный коллектив, неукомплектация руководящих должностей, поздний старт конкурсного отбора кадров (первый состоялся только в феврале 2020 года), слабая материально-техническая база службы. Именно в таких условиях внешних и внутренних вызовов приходилось проводить первые системные изменения", – подытожил Любченко. Государство не может существовать без налогов

В Украине один из самых высоких уровней теневой экономики (по разным оценкам до 50%). "Мимо" бюджета проходят миллиарды долларов. Уклоняются от уплаты как крупные предприятия, так и миллионы простых работающих, получая зарплаты в конвертах.

Есть целая группа "единщиков" физлиц-предпринимателей, которые скрывают свои реальные обороты и недоплачивают миллиарды. "По данным налоговой, в системе единого налога прячется 5 млрд поступлений в год, а вне рисковых – намного больше, плюс скрутки, которые не работают без черного нала – еще 2-3 млрд в месяц. И добавим также к этому таможню: контрабанда в таких масштабах возможна именно потому, что в Украине существует беспрецедентный рынок сбыта контрабанды", – рассказал OBOZREVATEL глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Если бы парламентарии дали возможность налоговикам эффективно проверять и наказывать нарушителей, а налоговая служба воспользовалась такими возможностями, Украина смогла бы не просто сократить дефицит государственного бюджета, но и куда быстрее отказаться от новых кредитов МВФ и инвестировать собранные деньги в социальную защиту и развитие экономики.