Изменение 'зеленого' законодательства Украины не должно спровоцировать кризис – инвесторы

Иностранные и украинские инвесторы в возобновляемую энергетику Украины призвали Министерство энергетики учесть ряд предложений к разработанному законопроекту об изменении условий поддержки сектора зеленой энергетики, чтобы избежать нового кризиса в отрасли.

Об этом говорится в письме Ассоциации возобновляемой энергетики Украины, а также Ассоциации солнечной энергетики Украины в адрес министра энергетики Германа Галущенко.

"Ассоциации поддерживают необходимость внедрения новых сбалансированных механизмов поддержки и стабилизации деятельности производителей из ВИЭ, таких, как "Feed-in Premium", корпоративные PPA, аукционы поддержки…", – говорится в письме.

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"В то же время хотим подчеркнуть, что предложенный к обсуждению 19 октября 2021 года законопроект имеет существенные юридические и технические несогласованности и требует доработки", – добавляют ассоциации.

Как отмечается, законопроектом в текущей версии нивелируются ранее предусмотренные государством гарантии, поскольку предусматривается принудительный переход производителей ВИЭ из балансирующей группы ГП "Гарантированный покупатель" в 2023-2024 годах, что является фактически ретроспективными и односторонними изменениями условий поддержки производителей ВИЭ.

"Очередное нарушение государством положений национального и международного законодательства, а также собственных гарантий безусловно приведет к увеличению обращений инвесторов для защиты своих прав в международных арбитражах", – указывается в письме.

Также отмечается, что ассоциации выступают против условий, которые позволяют накапливать долги перед производителями ВИЭ без финансовых санкций для госпредприятий в случае невыполнения ими своих обязательств.

Согласно позиции ассоциаций, закон не может быть принят в такой редакции и должен быть доработан.