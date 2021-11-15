Инвестор: Если средства еврооблигаций не будут направлены на погашение долга перед ВИЭ, это будет мошенничеством со стороны правительства

Если вырученные за счет выпуска еврооблигаций средства не будут направлены на погашение долга перед инвесторами в возобновляемые источники энергии, – это будет вопиющим мошенничеством со стороны украинского правительства.

Об этом в комментарии изданию "Главком" сообщил Ричард Дейтц, американский инвестор и президент VR Capital Group – одного из крупнейших западных инвесторов на украинском рынке облигаций, а также владелец Elementum Energy, крупнейшего западного инвестора в украинский сектор ВИЭ.

"Всего десять дней назад "Укрэнерго" вышла на международные финансовые рынки, чтобы выпустить облигации с украинской государственной гарантией, предоставленной специально для разрешения платежного кризиса в секторе возобновляемой энергетики… Если вырученные средства не будут использоваться для целей, предусмотренных контрактом и законом, это будет представлять собой открытое и вопиющее мошенничество со стороны правительства Украины на финансовых рынках", – сообщил Ричард Дейтц.

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Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало выплату 19,3 млрд грн долга инвесторам в "зеленую" энергетику. Эти средства были привлечены путем выпуска "зеленых" еврооблигаций. По утверждению директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца, правительство пыталась незаконно повлиять на распределение этих средств.