Игнорирование выводов Венецианской комиссии относительно закона об олигархах будет иметь негативные последствия, – Кушнир

Верховной Раде нужно дождаться выводов Венецианской комиссии относительно скандального законопроекта об олигархах.

Об этом заявила политолог Светлана Кушнир.

"Если сейчас мы не дождемся заключения Венецианки и примем этот закон, будет он подписан, тогда европейские партнеры скажут нам: так вы же хотели гармонизировать законодательство, почему вы не ждете наших выводов? Потому что здесь такой еще и в политическом разрезе вопрос, чрезвычайно хрупкое поле, по которому сейчас идет парламент", – заявила Кушнир.

Она отметила, что самым оптимальным вариантом для Украины было бы дождаться выводов Венецианской комиссии и принять законопроект с учетом ее рекомендаций.

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"Я бы сейчас все-таки отложила с этим законопроектом этот весь сыр-бор и подождала декабря месяца, когда будет Венецианская комиссия рассматривать законопроект, соответствие европейским стандартам и принципам демократии того, что там написано", – добавила политолог.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии. Проект закона до сих пор не подписан из-за правовой коллизии.

Западные дипломаты и эксперты заявили о рисках для свободы слова, поскольку закон ограничивает право бизнеса владеть СМИ.