Главному офису Львовской таможни за долги отключили электрику

Административное здание Львовской таможни, расположенное на улице Костюшко в центре Львова, отключили от электроснабжения за долги. Это произошло 14 февраля по требованию государственного предприятия "Укринтерэнерго".

Причину отсоединения здания таможни от сети во "Львовоблэнерго" объяснили местному изданию "ZAXID.NET". В компании отметили, что, по состоянию на вторник, 15 февраля, электроснабжение не было возобновлено.

В то же время в пресс-службе Львовской таможни заявили, что проблема с отключением света была временной и утром 15 февраля ее уже решили. Представительница Татьяна Самотий заверила, что все работает в штатном режиме.

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"Электроснабжение объектов Львовской таможни приостановлено по требованию поставщика "последней надежды" – государственного предприятия "Укринтерэнерго", – сказано в сообщении "Львовоблэнерго".

Официальную причину отключения таможни от света во "Львовоблэнерго" не назвали. Однако в СМИ, ссылаясь на собственные данные, утверждают, что это произошло именно из-за отсутствия договора на поставку электроэнергии и задолженности за свет.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Николаевом семь школ и садиков отключили от электроснабжения – дети вынуждены учиться онлайн. Все из-за долгов перед поставщиком "последней надежды".