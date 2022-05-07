Флисовую кофту Зеленского продали на благотворительном аукционе в Британии за 90 тыс. фунтов

Флисовую кофту президента Украины Владимира Зеленского продали за 90 тыс. фунтов стерлингов (3,4 млн грн) на благотворительном аукционе в поддержку Украины в Лондоне. Британский премьер Борис Джонсон лично руководил аукционом, а также назвал главу нашего государства "одним из самых невероятных лидеров современности".

Зеленский выступил по видеосвязи перед торгами на сборе средств "Отважная Украина", во время которого похвалил Великобританию и "храброго Бориса". Об этом сообщает The Daily Telegraph.

На аукционе, организованном Christie’s, были представлены и другие лоты. Речь идет о кувшине в виде петушка, подаренном Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Киеву. Также была разыграна экскурсия по украинской столице.

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Изначальная цена флиса составляла 50 тыс. фунтов стерлингов, но премьер призвал не жалеть денег и повышать ставки. "Вне зависимости от того, торгуетесь ли вы за флис Владимира в 50 тыс. фунтов стерлингов, или же за тур по Киеву с мэром Кличко, я хочу гораздо более высокие ставки. У меня был тур по Киеву с мэром Кличко, красивый город. Это того стоит, копайте глубже", – сказал Джонсон.

Он призвал британцев поддержать Украину, "чтобы великая древняя европейская столица Киев никогда больше не подвергалась угрозе, и чтобы Украина снова стала целой и свободной".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, большой популярностью пользуется декоративная фигурка петушка, которую заметили в одном из разбомбленных домов после освобождения практически полностью разрушенного пгт Бородянка (Киевская область). Теперь же подобные статуэтки продают на сайтах в Украине по цене от 5 до 200 тыс. грн.

"Петушок, как у Зеленского и Джонсонюка (Бориса Джонсона. – Ред.). Статуэтка "Петушок". Васильковская майолика. Символ стойкости и непокорности украинского народа! Та, что в Бородянке на легендарном шкафу, который выстоял после бомбежки. Та, что есть у Владимира Зеленского и Бориса Джонсонюка. Для коллекционеров", – пишет один из продавцов в описании к товару.