В Украине продают фигурки легендарного петушка из Бородянки от 5 до 200 тыс. грн

Большую популярность получила декоративная фигурка петушка, которую заметили в одном из разбомбленных домов после освобождения практически полностью разрушенного пгт Бородянка (Киевская область). Теперь же подобные статуэтки продают на сайтах в Украине от 5 до 200 тысяч грн.

Фигурки продают, в частности, на сервисе объявлений OLX. "Петушок, как у Зеленского и Джонсонюка (Бориса Джонсона. – Ред.). Статуэтка "Петушок". Васильковская майолика. Символ стойкости и непокорности ее народа! Та самая, что в Бородянке на легендарном шкафу, который выстоял после бомбежки. Какая есть у Владимира Зеленского и Бориса Джонсонюка. Для коллекционеров", – пишет один из продавцов в описании к товару.

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Стоимость такого составляет 5 тыс. грн, однако это еще не много, если сравнивать со стоимостью других. За другие же, к примеру, просят $6 тыс. (190 тыс. грн). Есть более экономные варианты – 40 тыс. грн.

Постаравшись, можно найти еще более бюджетные варианты и вложиться в несколько тысяч. "Графин петушок в идеальном состоянии, такой же как у Бориса Джонсона. Продажа в Киеве без пересылки", – пишет продавец. Стоимость – 4,9 тыс. грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Борис Джонсон во время прогулки по Киеву получили в подарок таких керамических петушков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швейцарии начали производить водку, названную в честь Зеленского. Бренд был основан группой людей для помощи нашему государству и украинцам. При этом всю прибыль компания пожертвует на поддержку нуждающихся граждан нашей страны и восстановление городов.