Финансовое состояние 'Укрзалізниці' улучшится, когда там не будет коррупции: повышенные тарифы ее не спасут, – Омелян

Власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзализныце" и преодолеть там коррупцию, а не снова повышать тарифы на грузовые перевозки.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Две ключевые проблемы, которые уже годами не решаются, – это назначение профессионального руководства, и второй вопрос – борьба с коррупцией. Относительно профессионального руководства мы имеем просто трагедию, потому что фактически за последний календарный год изменено 5 руководителей, и сейчас ждем шестого. При такой турбулентности ни одна компания выжить не сможет", – сказал Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

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Он также отметил, что засилье коррупции в УЗ существенно бьет по финансовому состоянию компании и возможностях для развития, и эту проблему надо решать в первую очередь, а не снова пытаться улучшить дела компании за счет повышения тарифов на перевозку.

"По утверждению НАБУ, только в 2020 году только на закупках было украдено более 8 млрд гривен. Я не думаю, что даже компания Илона Маска или Безуса могла бы выдержать такие глобальные кражи, а "Укрзалізниця", к сожалению, переживает это каждый год. Президент Зеленский констатировал на своей последней пресс-конференции, что компания – банкрот, и нужно принимать радикальные меры. Но, кроме констатации, мы не видим сейчас никаких качественных сдвигов", – констатировал Омелян.

По его мнению, власть уже давно должна была убедиться, что повышение тарифов не решает проблемы УЗ, ситуация с каждым годом только ухудшается.

"Грузовые тарифы, если не преодолены эти два фактора, они могут повышать до бесконечности, до того момента, пока все перестанут пользоваться услугами железной дороги", – считает Омелян.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзалізниці" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзалізниця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.

В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу "Укрзалізниці", а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.