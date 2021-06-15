ФГИУ проведет приватизацию двух портов в Одесской области до конца года, – Леменов

Фонд госимущества начинает приватизацию малых портов, до конца 2021 года планируется продать расположенные в Одесской области порты Усть-Дунайск и Белгород-Днестровский. Среди потенциальных инвесторов – компании из Украины, Турции, ОАЭ, стран Балтии.

Об этом заявил юрист Александр Леменов в авторской статье на "Экономической правде".

Для Фонда госимущества приватизация является более приоритетной моделью привлечения инвестиций в обновление портовой инфраструктуры по сравнению с концессией. ФГИУ начал консолидацию активов портов накануне приватизации.

"Как следствие, что Фонд будет пытаться сделать каждый малый порт отдельной бизнес-единицей. Логика в том, что передавая порты на приватизацию надо отдельно консолидировать их активы. Проблема заключалась в том, что имущественные комплексы этих объектов были разделены между Министерством инфраструктуры и Администрацией морских портов Украины (АМПУ). Чтобы приватизировать целостные имущественные комплексы малых портов, надо было передать большую часть имущества из АМПУ на порты и наоборот. Служащие Фонда госимущества занимались соответствующими процессами три последних месяца. Сейчас работа почти закончена", – указывает Леменов.

Видео дня

В ближайшие месяцы Фонд госимущества должен завершить инвентаризацию имущества портов, раскрыть всю информацию об объектах, утвердить приватизационные условия и объявить аукцион. Финансирование приобретения портов частными инвесторами может осуществить ЕБРР.

"Прогнозируемо, что среди потенциальных инвесторов в первую очередь рассматривают украинский бизнес. Также в Фонде называют компании из Турции, ОАЭ, а также Прибалтики. Более того, под такое приобретение Европейский банк реконструкции и развития возможно даже предоставит кредиты. И не только под приобретение, но и под дальнейшее инвестирование. Ключевым фактором, который будет влиять на решение европейских банкиров, станут – прозрачность структур, которые приватизируют малые порты, а также транспарентность самого процесса передачи государственного имущества в руки инвесторов", – отмечает Леменов.

Балансовая стоимость порта Усть-Дунайск составляет 40 млн грн, порта Белгород-Днестровск – 178 млн грн.