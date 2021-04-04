Зеленский ввел в действие санкции против топ-контрабандистов: полный список

Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение Совета нацбезопасности и обороны, которым были введены санкции против "десятки крупнейших контрабандистов", а также 79 компаний.

Глава государства подписал соответствующий указ №140/2021 от 3 апреля, который вступает в силу со дня его опубликования (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

"Ввести в действие решение решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – сказано в документе.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО, которым сейчас является Алексей Данилов.

Всего под санкции попали 10 физических лиц (подробнее о том, кто они, – читайте здесь):

Бокало Иван Васильевич (Львов);

Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область);

Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область);

Еримичук Александр Владимирович (Черновцы);

Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область);

Альперин Вадим Александрович (Одесса);

Чудаков Александр Леонидович (Одесса);

Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса);

Кравченко Александр Николаевич (Одесса);

Дидух Владимир Степанович (Львов).

Также ограничения затронули 79 юрлиц, среди которых есть и российские компании. Полный список обнародован здесь.

Указ президента Зеленского.

Решение СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО 2 апреля ввел санкции против 10 физических лиц. По словам главы государства, этих людей можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества.

Зеленский заверил, что это первая, но не последняя "десятка".