Зеленский ввел в действие санкции против топ-контрабандистов: полный список
Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение Совета нацбезопасности и обороны, которым были введены санкции против "десятки крупнейших контрабандистов", а также 79 компаний.
Глава государства подписал соответствующий указ №140/2021 от 3 апреля, который вступает в силу со дня его опубликования (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).
"Ввести в действие решение решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – сказано в документе.
Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО, которым сейчас является Алексей Данилов.
Всего под санкции попали 10 физических лиц (подробнее о том, кто они, – читайте здесь):
Бокало Иван Васильевич (Львов);
Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область);
Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область);
Еримичук Александр Владимирович (Черновцы);
Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область);
Альперин Вадим Александрович (Одесса);
Чудаков Александр Леонидович (Одесса);
Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса);
Кравченко Александр Николаевич (Одесса);
Дидух Владимир Степанович (Львов).
Также ограничения затронули 79 юрлиц, среди которых есть и российские компании. Полный список обнародован здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО 2 апреля ввел санкции против 10 физических лиц. По словам главы государства, этих людей можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества.
Зеленский заверил, что это первая, но не последняя "десятка".