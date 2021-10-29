Поддельные COVID-сертификаты: как украинские заробитчане прорываются в Польшу

Более 500 украинцев пытались въехать в Польшу по поддельным COVID-сертификатам в 2021 году. Чаще всего по фиктивному документу в страну пытаются попасть через пункт пропуска "Гребенное – Рава-Русская". Там зафиксировано 352 подобных случая.

Последняя зафиксированная подобная попытка произошла 25 октября на пункте пропуска "Зосин – Устилуг" – фиктивные COVID-сертификаты были выявлены у 5 граждан Украины, которые группой пересекали границу. Их задержали, а затем запретили въезд на территорию Польши, сообщает "Укринформ" со ссылкой на польских пограничников.

"В 2021 году пограничники обнаружили 554 украинских COVID-сертификата международного образца, по поводу которых существует "обоснованное подозрение в их подделке". Об этом рассказали в Надбужанском отделе Пограничной службы Польши", – сообщило издание.

Видео дня

Трудовая миграция из Украины уже выходит на допандемический уровень. Так, за первое полугодие 2021 года заробитчане получили более 400 тыс. рабочих виз для поездки в Польшу, тогда за весь 2020-й – лишь 500 тысяч.

Каждый год количество официально зарегистрированных в Польше украинцев растет на 20% и уже превысило отметку в 1,2 млн человек. Тогда как в Украине в среднем зарабатывают около 14 тыс. грн, в Польше можно претендовать на 41,7 тыс., а в Германии – более, чем на 131 тыс. грн.

Украинцы уезжают работать в Польшу, Германию и другие страны ЕС из-за огромной разницы в зарплатах. Такая ситуация уже привела к дефициту на внутреннем рынке труда. От этого страдает экономика Украины: у работодателей нет возможности привлекать профессиональных сотрудников, поэтому приходится конкурировать с иностранцами. И выиграть в этой конкуренции крайне сложно.

В то же время в Польше заявляют о серьезной экономической угрозе: украинские заробитчане после официальной регистрации покидают страну и уезжают в Германию. И хоть получить разрешение на работу в этой стране куда сложнее, средняя зарплата там в несколько раз выше.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что польские работодатели нуждаются в заробитчанах из Украины. О нехватке рабочих сообщают все кадровые агентства для иностранцев.