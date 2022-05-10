За разрушенное жилье в недостроях украинцам выдадут компенсации: какие условия

В реестр поврежденного или разрушенного в ходе войны жилья разрешили вносить объекты незавершенного строительства. То есть владельцы квартир в недостроенных домах смогут получить компенсации.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины. При этом для получения компенсации за жилье в недострое есть 2 условия:

в наличии должны быть все документы незавершенного строительства;

в доме уже были построены внешние и внутренние опорные стены (то есть новостройки на стадии котлована не подпадают под действие постановления).

Среди других изменений в программе компенсаций – правило подтверждения разрушений. Теперь не обязательно лично фотографировать или снимать на видео разрушенный объект. Вместо этого можно воспользоваться спутниковыми снимками.

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Что это за реестр

Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, необходим для выплат компенсаций украинцам. В этот реестр должны быть внесены данные обо всех разрушенных или поврежденных жилых зданиях – именно на их основании и будут определяться вид и размеры помощи.

В реестр вносятся данные как о самом разрушенном жилье, так и о его собственниках. При этом тем, чье жилье не подлежит ремонту, компенсацию выдадут не деньгами, а квадратными метрами. Иаксимальный размер жилья, за которое предоставляется компенсация – 150 кв. м.

Как внести свои данные в реестр

Заявка на компенсацию подается несколькими способами: через приложение Дія, в Центре предоставления админуслуг (ЦНАП), у нотариуса или в департаменте соцзащиты местного совета.

Чтобы подать заявку в приложении Дія, нужно:

– обновить приложение до последней версии, зайти в меню "Услуги" и выбрать пункт "Поврежденное имущество".

– заполнить специальную форму, в которой нужно указать:

данные о недвижимости – тип, общая площадь, область, район, населенный пункт и адрес (самостоятельно вводить эти данные нужно будет, только если они отсутствуют в соответствующем реестре, в ином случае они подтянутся автоматически);

в каком состоянии недвижимость (повреждена частично, непригодна для проживания, полностью уничтожена);

количество проживающих в ней лиц;

является ли недвижимость объектом культурного наследия;

– детально описать и зафиксировать повреждения (на фото, видео или с помощью спутниковых снимков), указать дату и время нанесения повреждений;

– указать свои номер телефона и e-mail для обратной связи;

– проверить заявку, подтвердить достоверность указанных в ней данных и отправить.

Компенсации будут выплачиваться в порядке очередности подачи заявлений. Для разных населенных пунктов и территориальных общин будут разные очереди.

Реестром управляет Министерство цифровой трансформации. Самостоятельно изменить данные в нем не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время военного положения отменили уплату налога на недвижимость. Причем распространяется эта норма на налог как за 2022-й, так и за 2021-й год (уплачивается до 1 июля 2022 года). Таким образом, украинцев освободили от платы за жилье, которое уже могло быть уничтожено в ходе боевых действий.